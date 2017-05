Õnnitlused preemia saanud Marius Petersonile

Marius on lavastaja ja näitleja, kellel on olnud palju erilisi rolle Theatrumi lavastustes.

Tema suurrollide hulka kuulub ka näiteks Hamlet.

Paljud Theatrumi lavastused on Marius Petersoni poolt muusikaga kujundatud.

Muusikuteel on Marius Peterson tuntud eeskätt lauljana ansamblitest Linnamuusikud, Vox Clamantis ja muud, praegusel ajal tegutseb ta põhiliselt Belgia vanamuusikaansamblis Graindelavoix

Klassikaraadios on Mariuse peamine saade Klassikahommik, aga on teinud ka Fantaasiaid ja muid saateid.

Suures plaadikohvris, mis Mariusel raadiosse tulles alati kaasas, on hulk põnevaid vanamuusikaplaate ja valik huvitavaid poola heliloojate ja artistide salvestusi.

Palju õnne, Marius!