Otseülekanne Helsingist: EBU koorikonkursi “Let The Peoples Sing” galakontsert

Kooride olümpiaks kutsutud konkursi Let The Peoples Sing finaal toimub tänavu Helsingis Yleisradio korraldamisel.

Osavõtjate pidulikku galakontserti saab jälgida otsepildis laupäeval 14. oktoobril kell 19.

Lisaks tänavustele finalistidele esineb galakontserdil menukas Soome vokaalgrupp Rajaton.

Konkurss sai alguse 1966. aastal. Rahvusringhäälingute ühenduse EBU eesmärk oli selle konkursiga hoogustada kooriliikumist ja ühislaulmise harrastust kogu maailmas.

Amatöörkooridele mõeldud konkursi esimene voor toimub lindistustelt, mida lähetavad konkursile rahvusraadiod ning kuulab rahvusvaheline žürii.

Konkurss toimub kolmes kategoorias – täiskasvanute koorid, laste- ja noortekoorid ning vaba kategooria.

Parim koor saab enda valdusse rändkarika Silver Rose Bowl.

Finaali valitud koorid kogunevad lõppvõistluseks tänavu Helsingisse.

Eesti on EBU koorikonkursil osalenud juba rohkem kui kaks aastakümmet ning meie koorid on korduvalt jõudnud finaali.

Suurim edu oli Ingrid Kõrvitsa juhitud Tallinna Muusikakeskkooli tütarlastekoori peavõit konkursil 2005. aastal.

Tänavu võistleb finaalis kaks Eesti koori – Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel ja Eesti Raadio Laulustuudio Kadri Hundi juhatusel.

Konkursi Let The Peoples Sing finaalkontsert leiab aset pühapäeva 15. oktoobri õhtul.

Konkursi žürii on koosseisus: Bent Grønholdt (Taani), Bob Chilcott (Suurbritannia), Sigvard Klava (Läti), Brian Newhouse (Ameerika), Àlex Robles Fitó (Kataloonia), Grit Schulze (Saksamaa) ja Inari Tilli (Soome).