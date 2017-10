Kõrv surutud vastu festivali AFEKT

27. oktoobrist 1. novembrini toimub Tallinnas ja Tartus rahvusvaheline nüüdismuusika festival AFEKT.

Tegemist on jätkuga Tartus 14 aastat toimunud Eesti Heliloojate Festivalile.

Nime all AFEKT toimub festival teist korda.

Festivali algataja ja kunstilise juhi Monika Mattieseni sõnul toob tänavune AFEKT maailma kõige uuema muusika koos tuntuimate muusikutega eestlastele koju kätte.

“Täna ei oska keegi kindlalt väita, kes neist heliloojatest võib tulevikus olla maailmas enim mängitud, nii nagu seda praegu on Arvo Pärt, kelle varane looming on samuti modernistlikust helikeelest lähtuv,” ütleb Mattiesen.

Festivali kavas on olulisel kohal uudislooming.

Esiettekandes kõlavad Elis Vesiku, Marianna Liigi ja Age Veeroosi teosed.

Festivali lõppkontserdil saab kuulda inglise elava klassiku Michael Finnissy ning Helena Tulve uut loomingut.

Esinevad uue muusika interpreedid ja kollektiivid nii Eestist kui mujalt.

Avakontserdil Estonia Kontserdisaalis on Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees Šveitsi päritolu dirigent Baldur Brönnimann.

Kontserdil eksperimenteeritakse ebatraditsioonilise ruumikasutusega ning luuakse uudne pop-rock helimaastik elektrikitarri lisamisega sümfooniaorkestri koosseisu.

Tartu Pauluse kirikus toimuval Erkki-Sven Tüüri autoriõhtul esitavad helilooja oreliteoseid organist Ulla Krigul ja ansambel YXUS.

AFEKT Solistid on kooslus rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil AFEKT osalevatest interpreetidest ja heliloojatest.

Kavas on Age Veeroosi ning Liisa Hirschi looming kõrvuti USA helikunstniku Alvin Lucieri elektroonilise teosega.

2013. aastal kuulsa ansambli Klangforum Wien järelkasvuna loodud ansambel Schallfeld näitab kontserdil oma erinevaid kvaliteete, pannes kokku juba tunnustatud heliloojate teosed noorte autoritega.

Festivali oodatud kulminatsiooniks on Saksamaalt pärit tippinterpreetidest koosneva Trio Accanto kontsert Rotermanni soolalaos.

Kontserdiülekanded Klassikaraadios:

R 27. oktoober kell 19 Estonia kontserdisaal

Festivali AFEKT avakontsert “Rituaalid”

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Dirigent Baldur Brönnimann

Kavas:

* Fausto Romitelli – “Raadio Surnud Linn. Audiodroom aastast 2003”

* Elis Vesik – “Kadumispunkt nägemisväljal” (esiettekanne)

* Gérard Grisey – “Transitoires“

* Pierre Boulez – “Rituaal Bruno Maderna mälestuseks”

P 29. oktoober kell 17 Tartu Pauluse kirik

Erkki-Sven Tüür: Spectrumid

Ulla Krigul ja YXUS Ensemble

Kavas:

* Spectrum I (1989)

* Spectrum II (1994)

* Spectrum III (1999)

* Spectrum IV (2004)

E 30. oktoober kell 19 Vaba Lava

AFEKT Solistid

Monika Mattiesen (hääl, flöödid, elektroonika), Jaanus Siniväli (kontrabass), Liisa Hirsh (klaveriglaidid), Rainer Bürck (elektroonika), Tanel Klesment (helidisain)

Kavas:

* Age Veeroos – “Mateeria“ (2017, esiettekanne)

* Liisa Hirsch – “Four Glides“ (uue versiooni esiettekanne)

* Alvin Lucier – “I am Sitting in a Room“ (1969)

T 31. oktoober kell 19 Vaba Lava (eetris kell 20.30)

Ensemble Schallferd (Austria)

Kavas:

* Richard Barrett – ‟Codex I” (2001)

* Georg Friedrich Haas – ‟Tria ex Uno”

* Lorenzo Troiani – ‟La fine è senza fine” (2017)

* Marianna Liik – “Adapt to the prevailing stream and become able to see clearly” (2017, esiettekanne)

* Lorenzo Romano – ‟Furore” (2016)

K 1. november kell 19 Rotermanni soolaladu

Festivali AFEKT lõppkontsert

Trio Accanto

Kavas:

* Andreas Dohmen – ‟Versi Rapportati“ (2012/13)

* Toshio Hosokawa – ‟für Walter“

* Michael Finnissy – ‟Opera of the Nobility“ (2017, esiettekanne)

* Helena Tulve – ‟The Night- Sea Journey“ / „Öise mere rännak" (2017, esiettekanne)

* Georges Aperghis – ‟Trio Funambule“ (2014)

Rahvusvahelise nüüdismuusika festivali AFEKT kontserte Estonia kontserdisaalist, Vaba Lavalt ja Tartu Pauluse kirikust vahendab toimetaja Johanna Mängel.

Lõppkontserti Rotermanni soolalaos kommenteerivad Johanna Mängel ja Johanna Kivimägi.