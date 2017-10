Sel nädalal on Sooviklassika saatejuht Jaak Jõekallas

Jaagu pärusmaa on lavamuusika maailm.

Ta laulab Rahvusooper Estonia kooris ning on seal teinud ka väiksemaid solistiosi.

Lisaks on ta kaasa teinud ka Vanemuise teatri, Von Krahli ja Smithbridge Productioni lavastustes, osalenud “Operetta Scretta” tegevuses ning mõelnud välja ja läbi viinud kontsert-etendusi.

Raadiotöö kogemuste pagasis on Jaagul siiani Vikerraadio saatesari “Nostalgia”, Klassikaraadios populaarne sari “Meloodia võluvõim” koos Triin Ellaga ja käesoleval hooajal võtab ta Klassikaraadio kuulajatega ette rännakuid opereti, muusikali ja filmimuusika radadele sarjas “Meloodika”.

“Soovisaates” on Jaak Jõekallas kuulajate muusikakirge vahendamas esmakordselt.