Dünastia: suur muusikapere Kõlar

Kõlarite pere on üks suurim muusikute dünastia Eestis. Seal on heliloojaid, dirigente, pianiste, löökpillimängijaid, lauljaid, kitarriste, mänedžere, nii klassikalisi kui džäss-, pop- ja rockmuusikuid. Olge kuuldel 7. ja 14. mail.

Muusika kõrval on kogu suguvõsale omane suur spordihuvi, kus on samuti väljapaistvaid saavutusi, ühisjoonteks on ka ergas vaim ja uudishimu.

Dünastia kesksed persoonid on Leelo Kõlar – pianist ja hinnatud klaveriõpetaja, helilooja Riho Pätsi tütar, ning Erich Kõlar – legendaarse bigbändi Kuldne 7 Sõjajärgse, kõige tugevama koosseisu initsiaator ja juht ning Vanemuise teatri kauaaegne dirigent.

Nende ühised lapsed on Ele ja Kaja Kõlar, keda paljud mäletavad populaarse lauluduona ning Paap Kõlar – löökpillimängija ja helilooja, Eesti ekstreemspordi isa.

Leelo Kõlari poeg teisest abielust on Mikk Targo – tuntud laululooja ja Eesti Autorite Ühingu juhatuse esimees.

Erich Kõlari poeg tema Tartu elust, abielust baleriin Jelena Poznjakiga on helilooja Margo Kõlar.

Peres on palju lapsi, lapselapsi ja lapselapselapsi, kes kõik on kasvamas muusikalises õhkkonnas ning vähem või rohkem muusikaga tegelemas kas pillimängu, laulu või tantsu kaudu.

Kõlarite dünastia on nõnda suur, et neist tuleb kaks saadet:

Esimeses saates uurime, kuidas on kulgenud muusikamõjud selles suures sõbralikus kärgperes.

Saade on eetris pühapäeval, 7. mail kell 9.05.

Kordub kolmapäeval, 10. mail kell 21.

Teises saates on vestlusringis kahe põlise vanemuislase, dirigent Erich Kõlari ja baleriin Elena Poznjak-Kõlari poja Margo Kõlari pere.

Margo Kõlar on tuntud väga mitmekülgse helilooja ja muusikuna – ta on juhatanud Linnamuusikuid, Gloria koori ja ansamblit Heinavanker, tegutsenud helirežissöörina.

Nii Margo kui tema abikaasa Anu on õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Vestlusringis on ka nende pojad Juko-Mart, Johan-Eerik ja Taavi-Hans.

Saade on eetris pühapäeval, 14. mail kell 9.05.

Kordub kolmapäeval, 17. mail kell 21.

Saadete autor on Kersti Inno.