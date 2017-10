Rubriigis ‟Muusik mõtleb” arutleb nutikas Hektolei Paju

Tähelepanelik kuulaja on kindlasti märganud, et toimetuse sõbralik pere on hiljuti täienenud uue saatejuhi näol. Iganädalase ‟Helikaja” traditsioonilises rubriigis ‟Muusik mõtleb” arutleb üks mees aktuaalsetel muusikaelu teemadel.

Hektolei Paju on mikrofoni ääres igal laupäeval kell 9.55.

Eesti heliloomingu grand old man, korüfee Eugen Kapp on defineerinud muusika järgmiselt:

Muusika on kunst, mis väljendab end helide abil.

Helilained alluvad füüsikaseadustele, aga nagu uuringud näitavad, on hea tahtmise ja targa tegutsemise korral võimalik füüsika enda kasuks toimima panna.

Doppleri efekti kasutamist häälestusprobleemide lahendamiseks hakati uurima juba kuuekümnendatel Michigani Presbüterlikus Ülikoolis ja nüüd on see häälestusmeetod hakanud levima ka meie lavadel.

Kui muul viisil pole võimalik madalat nooti häälestada, võib olla abiks artisti kiire liikumine publiku poole.

‟Kes meist poleks näinud ooperisolisti äkilist sööstu publiku suunas, samal ajal aaria tippnooti hoides? Tõenäoliselt oleme korduvalt olnud selle põneva häälestusmeetodi tunnistajateks,” märgib Paju.

Hektolei Paju juhib tähelepanu ka sellele, kui sageli kasutatakse muusikateatrites mehitamata lauljaid. ‟Meie rahulikku ööund kindlustavate sõjadroonide olemasolu põhineb suures osas muusikateatri külastajate kannatustel,” nendib Paju.

Meie käsutuses olev tehnika ja muutuv elukorraldus muudavad ka teatud aspekte muusikas.

Näiteks on miljonite lemmik, klassikaline klaverimuusika, täna suure muutuse lävel.

Kes meist poleks näinud noori inimesi, nutiseadmeid käes ja pead kummargil, andunult toimetamas?

Ühe enam noorema põlvkonna pianiste on hakanud ka klaverimängimiseks kasutama vaid pöidlaid. Nutipõlvkond näitab sel alal üles uskumatut virtuoossust.

Märgiliseks salvestuseks sel alal on mitmeid auhindu noppinud Christopher Hyatti Bachi Goldbergi variatsioonid, millel kuuleme ortodoksset käsitlust ehk siis peale pöialde ei kasuta pianist ühtki teist sõrme.

Eesti Üldklaveriõpetajate Liidu aseesimees Ivar Vara toob välja probleemi: ‟Uudset pöidlatehnikat õppida on nö vana kooli pianistidel peaaegu võimatu.”

Seega on uus põlvkond jäetud tehnilises mõttes omapäi.

Muutused ootavad ees ka klaverirepertuaari. Et ajaga kaasas käia, on Eesti Heliloojate Liit koostöös Eesti Üldklaveriõpetajate Liiduga kuulutanud välja heliloomingukonkursi originaalteoste loomiseks pöialdatud klaverile.

Visionäär Hektolei Paju pakub välja ka nutika lahenduse probleemile, kuidas kiiresti ja suurte hulkadena toimetada valmivasse Arvo Pärdi Keskusesse tuhandeid põnevil turiste.

Ootame huviga uusi arenguid meie muusikalavadel!

Suure mõtleja seniseid arvamusavaldusi, mis on küll lühikesed, ent sisukad, saab järele kuulata siit: