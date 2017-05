Nädala Täht – särav tšellovirtuoos Saksamaalt

Nädala täht on tšellovirtuoos Daniel Müller-Schott, kes mängib solistina Eesti kontserdilavadel SWR Raadio Sümfooniaorkestri ees. Klassikaraadio vahendab laupäevase kontserdi ning pakub teile kuulamiseks muusiku heliplaate.

Sel nädalal esineb Eestis Saksa päritolu tšellovirtuoos Daniel Müller-Schott, keda on ajakirjanduses arvatud oma põlvkonna maailma juhtivate tšellistide hulka.

Müller-Schotti sensatsiooniline edu sai alguse 15-aastaselt, kui ta võitis Moskvas I rahvusvahelise Tšaikovski noorte muusikute konkursi.

Steven Isserlise õpilasel õnnestus Anne-Sophie Mutteri fondi toel saada tunde veel ka suurelt Mstislav Rostropovitšilt eneselt.

Tänaseks on Daniel Müller-Schott solistina esinenud pea kõikide märkimisväärsete sümfooniaorkestrite ees nii USAs kui Euroopas ning salvestanud arvukalt soolo- ja kammermuusikaga heliplaate.

Kolmapäev, 10. mai kell 11

Album: Daniel Müller-Schott mängib Dvoraki teoseid

Sakslane Daniel Müller-Schott on kartmatu tšellist, kelle tehnikaga võib käia läbi nii tulest kui veest, arvab tema kohta New York Timesi kriitik.

Tema muljetavaldava diskograafia hulgas leidub ka mullu välja antud Dvoraki-album plaadifirma Orfeo märgi all.

Peale ikoonilise Tšellokontserdi kõlab sellel ka seade Slaavi tantsust g-moll ja tuntuimast Mustlaslaulude osast.

Albumit tutvustab Anne Prommik.

Reede, 12. mai kell 10

Muusikatuba: Soleerib tšellovirtuoos Daniel Müller-Schott

2011. aastal plaadifirma Orfeo märgi all ilmunud heliplaadil mängib Daniel Müller-Schott helilooja Benjamin Britteni tšellosüite 1-3.

Britteni tšellosüidid on mitmeosalised ulatuslikud tsüklid ning neis on tajutav ka teatud viide vanamuusikast pärinevatele vormidele nagu fuuga ja passacaglia ning kompositsioonivõtetele nagu burdoonbass.

Plaati tutvustab Johanna Mängel.

Laupäev, 13. mai kell 19

Täna kontserdisaalis: Daniel Müller-Schott ja SWR Raadio Sümfooniaorkester

Kontserdil soleerib oma põlvkonna üks maailma tipptšelliste – Daniel Müller-Schott.

Saksamaa ringhäälinguorkestrite eliiti kuuluvat SWR Raadio Sümfooniaorkestrit juhatab dirigent Vassili Sinaiski.

Kavas on ungarlase Zoltán Kodály rahvaviisidest inspireeritud orkestriteos “Galánta tantsud” ning helilooja Johannes Brahmsi Sümfoonia nr. 3.

Daniel Müller-Schotti soleerimisel kõlab tõeline tšellorepertuaari klassika, armastatud Edward Elgari Tšellokontsert.

Ülekannet Estonia kontserdisaalist. Vahendavad helirežissöör Siim Mäesalu ja toimetaja Johanna Mängel.