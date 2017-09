Kontserdisaalis: ERSO, Annely Peebo ja Kristiina Poska

Eesti Kontserdi hooaja avasündmusel on laval kaks särava karjääriga eestlannat – metsosopran Annely Peebo ning dirigent Kristiina Poska. Kontserdiülekanne Klassikaraadios on reedel, 22. septembril kell 19.

Eesti Kontsert alustab uut hooaega. Avasündmus kaardistab Eesti muusika hetkeseisu Euroopa südames, tuues Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ette Viinis ja Berliinis tegutsevad säravad eestlannad – Annely Peebo ja Kristiina Poska.

Maailmas üks hõivatumaid naisdirigente Kristiina Poska oli ERSO ees viimati läinud kevadel festivalil Eesti Muusika Päevad. Ka tookord oli kavas Erkki-Sven Tüüri looming. Tüüri Tšellokontserdis soleeris Theodor Sink, kes sel nädalal annab oma esimese kontserdi ERSO tšellorühma uue kontsertmeistrina.

Piduliku kontserdiõhtu alguses kõlab Eesti publiku ees esmakordselt Erkki-Sven Tüüri orkestriteos "Sow the Wind..." ehk "Külva tuult...", mis on kirjutatud maailmanimega orkestrite Orchestre de Paris ja Viini Sümfoonikute tellimusel. Teose maailmaesiettekanne toimus 2015. aasta septembrikuus Paavo Järvi dirigeerimisel Pariisi uues filharmoonias. Eelmisel aastal kõlas sama teos Järvi käe all juba Viini kontserdimajas, kus teiste hulgas oli kuulamas ka lauljatar Annely Peebo.

“For they sow the wind, and they shall reap the whirlwind.” (Hosea 8:7)

“Jah, nad külvavad tuult ja lõikavad tormi.” (Hoosea 8:7)

“Klimaatilised muutused, rahvaste massilised ränded, erinevate äärmuslike liikumiste kasv ja paljud muud meid järjest enam häirivad pöördumatud protsessid on mitmeski mõttes läbimõtlematu inimtegevuse tagajärg. Teisisõnu – on hoolimata võimalikest tagajärgedest külvatud tuult ja pahatihti lõikavad selle tulemusena tormi järgnevad põlvkonnad.” – Erkki-Sven Tüür

Eesti muusika kõrval on kavas Richard Wagneri suurtest tunnetest ja igatsusest kantud tsükkel "Wesendoncki laulud", mille helilooja kirjutas oma metseeni abikaasa Mathilde Wesendoncki luulele. Teose kirjutamise ajal tegeles Wagner intensiivselt ka oma ooperiga "Tristan ja Isolde", mistõttu on "Wesendoncki lauludel"ooperi muusika kujunemisel suur roll. Tsükli kahte laulu nimetas Wagner koguni Tristani ja Isolde etüüdideks.

Keelatud armastusest sündinud vokaaltsüklit esitab metsosopran Annely Peebo.

Kontserdiõhtu lõpetab ulatuslik Johannes Brahmsi Sümfoonia nr. 2. Teose lüürilist ilu on inspireerinud maaliline loodus Austra Alpides Wörthi järve kaldal.

Dirigent Kristiina Poska jaoks on kõnealune Brahmsi sümfoonia väga isikliku tähendusega teos. Ajal, mil ta õppis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koorijuhtimist Toomas Kapteni juures, oli Brahmsi Teine sümfoonia üks esimesi teoseid, mida noor dirigent orkestrirepertuaari läbides kahel klaveril mängis. „Ma olen alati tahtnud seda sümfooniat ka hiljem ette kanda, aga mul ei ole see siiamaani õnnestunud. See on praegu esimest korda, nii et see on mulle väga tähtis,“ ütleb Kristiina Poska.

Kavas:

* Erkki-Sven Tüür (*1959) – “Sow the Wind...” / “Külva tuult...” (2015, esiettekanne Eestis)

* Richard Wagner (1813–1883) / orkestriseade (nr 1–4): Felix Mottl (1856–1911) – “Wesendonck Lieder” / “Wesendoncki laulud”, sõnad: Mathilde Wesendonck (1828–1902)

1. “Der Engel” / “Ingel” (1857)

2. “Stehe still!” / “Peatu!” (1858)

3. “Im Treibhaus” / “Kasvuhoones” (1858)

4. “Schmerzen” / “Valud” (1857)

5. “Träume” / “Unelmad” (1857)

* Johannes Brahms (1833–1897) – Sümfoonia nr 2 D-duur op. 73 (1877)

- Allegro non troppo

- Adagio non troppo

- Allegretto grazioso

- Allegro con spirito

Ülekanne Estonia kontserdisaalist reedel, 22. septembril kell 19. Vahetuid kontserdimuljeid kuuleb laupäeval saates "Helikaja".

Helirežissöör on Kaspar Karner, toimetaja Johanna Mängel.