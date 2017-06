Krabisev ja hõnguga Eesti Klassikaplaat suvekuudel

Sari Eesti Klassikaplaat on suvekuudel eetris esmaspäeviti kell 14.

Esmaspäeval 5. juunil kell 14

Dirigeerib Neeme Järvi (Melodija, 1963)

1963. aastal Melodija väljaandes ilmunud tänaseks rariteetsel vinüülplaadil kõlavad Artur Kapi Sümfoonia nr. 4 “Noortesümfoonia”, Jaan Koha “Laul parteist” ning Jaan Räätsa “Ood esimesele kosmonaudile”.

Esitavad Eesti Raadio sümfooniaorkester ja Eesti Raadio segakoor dirigent Neeme Järvi juhatusel.

Jaan Räätsa 1961. aastal, veel enne Juri Gagarini kosmoselendu valminud temaatiline teos – kolmeosaline sümfooniline poeem “Ood esimesele kosmonaudile” op. 14 ja Jaan Koha 1960. aastast pärit nõukogude paatost kandev segakoorikantaat “Laul parteist” on salvestatud esimest ja viimast korda just kõnealusele helikandjale.

Artur Kapi populaarne “Noortesümfoonia” on küll hiljem plaadistatud, kuid esimene kuulajatele kättesaadav versioon ilmus just sellel albumil.

Tutvustab Lauri Kaldoja.

Esmaspäeval 12. juuni kell 14

Jaan Rääts, Eduard Tubin (Melodija, 1966)

Melodija 1966. aasta 10-tollisel vinüülplaadil kõlavad heliloojate Jaan Räätsa ja Eduard Tubina helitööd.

Mängivad Eesti Raadio Sümfooniaorkester ja Kammerorkester dirigent Neeme Järvi juhatusel.

Jaan Räätsa Sümfooniat nr. 3 võib pidada teoseks, mis tegi helilooja tuntuks, ent samas ei võetud seda kaugeltki mitte üksmeelselt hästi vastu – sümfoonia kuulutati ideoloogide poolt formalistlikuks.

Eduard Tubina “Muusika keelpillidele” on loodud väliseesti viiuldaja Zelia Aumere tellimusel ja nii toimus ka selle esiettekanne 1963. aasta suvel Rootsis Luzerni Kammerorkestri esituses.

Teose esmaettekanne Eestis leidis aset aga sama aasta lõpus, mil Eesti Raadio Kammerorkestrit juhtas Neeme Järvi, kes on selle teose salvestanud ka käesolevale plaadile.

Tutvustab Lauri Kaldoja.

Esmaspäeval 19. juunil kell 14

Mati Kärmas ja Lilian Semper (Melodija, 1985)

1969. aastal koosmängu alustanud viiuldaja Mati Kärmase ja pianist Lilian Semperi duo kujunes Eestis tegutsevatest kammeransamblitest üheks staažikamaks.

Duo 1985. aasta albumile on salvestatud helilooja Heino Elleri Viiulisonaat nr. 1, Alo Põldmäe Viiulisonaat nr. 1 pealkirjaga “Pühajärve panoraam” ning Viiulisonaat nr. 2, mis pühendatud Mati Kärmasele ja Lilian Semperile, kelle esituses kõlas ka teose esmaettekanne.

1985. aastal ilmunud Melodija vinüülplaati tutvustab Johanna Mängel.

Esmaspäeval 26. juunil kell 14

Rein Rannap – Johann Sebastian Bach (Melodija, 1978)

Oma kõige esimesel albumil mängib pianist Rein Rannap üliõpilasena 1976. aastal, mil ta oli lõpetamas Virve Lippuse klaveriklassi Tallinna Riiklikus Konservatooriumis.

Vinüülplaadil kõlab valik Johann Sebastian Bachi klaverimuusikat, millesse noor pianist tol ajal enim süüvinud oli.

Plaadi salvestamise ajaks oli toona umbes 23-aastane Rannap saavutanud noore muusikuna juba silmapaistvaid tulemusi pälvides esikohad vabariiklikul konkursil 1973. aastal ning mitmetel laulude aastavõistlustel; heliloojana oli ta kirjutanud arvukalt kammermuusikateosed ning eesti popmuusikasse jäädvustunud ning tänaseks klassikaks kujunenud laule rokkansamblile Ruja.

Plaadi on välja andnud üleliidulise firma Melodija Riia Heliplaadivabrik, Tallinna Heliplaadistuudio.

Tutvustab Johanna Mängel.

