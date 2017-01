Otselülitus Veljo Tormise mälestuskontserdilt neljapäeval

26. jaanuaril, toimub Estonia kontserdisaalis muusikaline meenutustund, kus muusikud mõtisklevad koos helilooja muusikaga. Kontserdile on kõigile vaba sissepääs. Klassikaraadio teeb otselülituse kell 16.45.

"Mõtisklused Tormise muusikaga" on muusikute kummardus helilooja Veljo Tormisele.

Esinevad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Rahvusmeeskoor, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tütarlastekoor Ellerhein ja Rahvusooper Estonia Poistekoor, organistid Piret Aidulo ja Ene Salumäe.

Dirigendid on Tõnu Kaljuste, Olari Elts, Mikk Üleoja, Ingrid Kõrvits ja Hirvo Surva.



"Mõtisklused Tormise muusikaga" on kõigile vaba sissepääsuga tunnine kontsert. Estonia kontserdisaali fuajees on avatud ka mälestuste- ja kaastunderaamat.

Klassikaraadio teeb mälestuskontserdist otselülituse neljapäeval kell 16.45.

Kohapealt vahendab Marge-Ly Rookäär.