Klassikaraadio viis eesti koori EBU konkursi peavõiduni

Võidurõõmus Collegium Musicale Helsingis. Dirigent Endrik Üksvärava kõrval on Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder ja toimetaja Marge-Ly Rookäär. (Foto: )

Rahvusvaheline kooride suurkonkurss “Let The Peoples Sing” kulmineerus ööl vastu esmaspäeva, kui Helsingi Musiikkitalos pälvis täiskasvanute kategooria esikoha ja konkursi peavõidu kammerkoor Collegium Musicale.

Kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel esitas ainiti Eesti muusikat ning pälvis žürii kõrgeimad punktid.

Laste- ning noortekooride kategoorias esinenud Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor Kadri Hundi juhatusel tegi samuti suurepärase etteaste.

“Koorilaul liidab inimesi piirideüleselt ja kõrgetasemeline EBU koorikonkurss on aastaid olnud üks suurimaid rahvusvahelisi raadiote koostööprojekte. Meil on väga hea meel, et Eesti koorid esinesid tänasel konkursil ülihästi ning tõid sellega palju positiivset Eesti aadressil”, ütles Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder.

“Võit tuli meile täiesti ootamatult”, rääkis koori dirigent Endrik Üksvärav.

“Me tegime laval lihtsalt seda, mida oleme alati konkursil teinud – püüdnud Eesti muusikat esitada nii hästi kui suudame.”

Kooride olümpiaks kutsutud konkursile lähetab koorid oma maa rahvusraadio.

Esimeses voorus kuulab rahvusvaheline žürii esitusi monteerimata helilintidelt.

Finaal toimus kontserdina ja selle vahendas eile üheksa EBU raadiojaama üle kogu maailma.

Koore hindas rahvusvaheline ekspertide žürii koosseisus: Bob Chilcott (Suurbritannia), Sigvards Klava (Läti), Brian Newhouse (Ameerika), Àlex Robles Fitó (Kataloonia), Grit Schulze (Saksamaa) ja Inari Tilli (Soome).

Collegium Musicale sai enda valdusse rändkarika Silver Rose Bowl.

Žürii esimees Bent Grønholdt (Taani) kiitis Eesti kooride kõla ning repertuaarivalikut.

“Vaadates täna esinenud nooremaid koorilauljaid võib kinnitada, et koorimuusika on heades kätes ning raadiote koorikonkursi tulevik saab olema veelgi säravam ja kõrgelennulisem,” rääkis ta.

“Žürii töö oli küll väga raske, kuid meie otsus võitja suhtes oli üksmeelne. Eesti koorimuusika on alati olnud väga kõrgel tasemel ning tänane kontsert kinnitas seda.”

Eesti koorid on konkursil osalenud mitmel korral, peavõit on Eestisse tulnud vaid korra, aastal 2005, Tallinna Muusikakeskkooli tütarlastekooriga (dirigent Ingrid Kõrvits).

Videoülekannet Musiikkitalost jälgisid miljonid inimesed, koostöös Soome Yleisradioga vahendas Klassikaraadio kontserdi otseülekandes ja see on Klassikaraado kodulehel järelkuulatav.

Konkursi “Let the Peoples Sing” algatas 1961. aastal BBC, alates 1966 sai sellest rahvusvaheline Euroopa Ringhäälingute Liidu liikmesraadiote ühine saade.

EBU konkursi eesmärk on propageerida koorimuusikat raadio vahendusel.

Pika traditsiooniga konkurss toimub igal teisel aastal erinevates Euroopa kultuurikeskustes, järgmisel korral kohtutakse Hispaanias 2019. aastal.

Kuula kontserti SIIT: