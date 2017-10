Eesti koorid astuvad rahvusvahelisse võistlustulle

Konkursi ‟Let the Peoples Sing” algatas 1966. aastal briti ringhäälingukompanii BBC eesmärgiga propageerida koorimuusikat raadioeetri vahendusel.

Pika traditsiooniga konkurss toimub igal teisel aastal erinevates Euroopa kultuurikeskustes, tänavu on see suurejooneliselt meie põhjanaabrite võõrustada.

Koorid lähetab konkursile rahvusraadio.

Esimeses konkursivoorus kuulab rahvusvaheline žürii koore monteerimata helilintidelt.

Finaal toimub kontserdina ja selle vahendavad EBU raadiojaamad.

Koorikonkurss on läbi aastakümnete olnud suunanäitaja kooridele, sest kooride liikumine on kõikjal maailmas väga elav ning populaarset raadiokonkurssi kuulab rohkem kui miljon raadiokuulajat.

Tänavu toimub EBU koorifestivali “Let The People Sing” finaal Soomes.

14-15 oktoobril Helsingi Musiikkitalos toimuvale mõõduvõtmisele pääses lindivooru alusel rekordiliselt kaks Eesti koori.

Laste- ja noortekooride kategoorias pääses lõppvõistlusele Eesti Raadio tütarlastekoor Kadri Hundi ja Kaie Tanner juhatusel.

Samas kategoorias võistlevad ka noortekoorid Soomest, Norrast, Inglismaalt ning Ukrainast.

Kammerkoor Collegium Musicale jõudis kolme finalisti sekka täiskasvanute kooride kategoorias ja astub võistlustulle koos Taani ja Inglismaa kooridega.

Eesti Raadio Laulustuudio kava finaalis:

* Ko Matsushita – ‟Ave Regina Coelorum”

* Rahvakoraal / arr. Cyrillus Kreek ja Kadri Hunt – ‟Nüüd ole, Jeesus, kiidetud”

* Michael Praetorius – ‟In Dulci Jubilo”

Dirigendid on Kadri Hunt ja Kaie Tanner

Kammerkoori Collegium Musicale kava finaalis:

* Veljo Tormis – ‟Pulmaliste saabumine” tsüklist ‟Vadja pulmalaulud”

* Arvo Pärt – ‟Bogoroditse Djevo”

* Erkki-Sven Tüür – ‟Gloria” teosest ‟Missa Brevis”

* Cyrillus Kreek – Taaveti laul nr. 1 ‟Õnnis on inimene”

Dirigent on Endrik Üksvärav.



Konkursi žürii töötab koosseisus: Bent Grønholdt (Taani), Brian Newhouse (Ameerika), Àlex Robles Fitó (Kataloonia), Grit Schulze (Saksamaa) ja Inari Tilli (Soome).

Sel korral on rahvusvaheline koorikonkurss ‟Let The Peoples Sing” eriti suure tähelepanu all ning Soome rahvustelevisioon YLE teeb kogu nädalavahetuse kontserdimaratonist veebiülekande, ka Klassikaraadio kodulehel näeb toimuvat videoülekandes.

Eesti koorid on edukalt ja menukalt konkursil osalenud varemgi: Eesti Televisiooni tütarlastekoor (dirigent Aarne Saluveer) aastal 2005 ja Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor (dirigent Maarja Soone) 2009; Tartu Karlova Gümnaasiumi lastekoor ‟Maarjalill” (dirigent Ave-Maria Sild) pälvis lastekooride kategooria teise koha 2007, Tütarlastekoor ‟Ellerhein” (dirigent Tiia-Ester Loitme) pälvis noortekooride kategooria esikoha 2007.

Konkursi peavõit Hõbedane Roosikarikas on Eestisse tulnud 2005. aastal, kui Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor dirigent Ingrid Kõrvitsa juhatusel konkursi võitis.

Let The Peoples Sing, üks Euroopa tähtsamaid koorikonkursse kulmineerub Soomes eeloleval nädalalõpul.

Üheksa koori laulavad võidu roosikarika nimel ja Klassikaraadios on ülekanne finaalkontserdilt pühapäeval, 15. oktoobril kell 20 – 22.15.

Pöidlad pihku ja okas kurku!