Klassikaraadio muusikaviktoriini tulemused ja õiged vastused

Klassikaraadios toimus muusikapäeva puhul lõbus e-viktoriin. Soojendusviktoriinis ja põhiviktoriinis osales tänavu kokku 1610 muusikasõpra, mis on uus rekord. Rõõmustavalt menukas oli viktoriin koolõpilaste seas, paljud klassid lahendasid viktoriini koos ning saatsid kamba peale ühe töö, mis tähendab, et tegelik osalejate arv on veelgi suurem.