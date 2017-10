Hingede öö muusikalised mõtterännud raadiolainetel

Eestlastel jääb hingedeaja sisse ka hingedepäev (kõikide surnute mälestuspüha), 2. november hingedepäevana kehtestati katolikuliiklikus kirikukalendris 1006. aastal.

Hingedepäevakohast teavet on meieni säilinud juba 14. sajandi allikatest.

Vahepeal unustuste hõlmas püha hoogustus Eestis uuesti 1990. aastatel, kui levis tava süüdata küünlad nii koduakendel kui kalmudel.

Klassikaraadios on Hingede öö 2. novembri hilisõhtust 3. novembri hommikuni:

Hingede öö saated:

Kell 00.05

Riho Sibul ja Ain Agan

Tänavuse Viljandi kitarrifestivali üks helgemaid õhtuid oli kahe armastatud kitarristi ja helilooja Riho Sibula ja Ain Agani duokontsert – põhjamaise meeleoluga, sügiseselt mõtlik ja sissepoole vaatav.

Kontsert toimus 11. oktoobril Viljandi Pärimusmuusika Aida suures saalis.

Helirežissöör Teet Kehlmann, toimetaja Ivo Heinloo.

Kell 01

Album: Danish String Quartet – “Last Leaf” (ECM 2017)

Hingede ööl rändame rahvaviiside maailma.

Taani Keelpillikvarteti liikmed on uue hingamise andnud kuueteistkümnele põhjala laulule, mille saatus oli väga põnev. Mõned neist muutusid omal ajal isegi koraalimeloodiateks.

Kas just see ei näita, kui suur on muusika mõju?

Tõeliselt tugev muusikaline alge kannab endas lõputuid võimalusi.

Mis juhtub kui meloodia funktsiooni “väänatakse”?

Kas matusekoraaliga võib pühitseda ka jõule?

Kas rustikaalne rahvalaul võib esile kutsuda melanhoolseid ja mõtlikke tundeid?

Kas põhjala laevalaule peaksid laulma merel seilavad mehed või hoopis kodus ootavad naised?

Ja mis juhtub ühe klassikalise keelpillikvartetiga, kui nad astuvad rahvamuusika maailma?

Taani Keelpillikvarteti uut albumit “Last Leaf” (ECM 2017) tutvustab Miina Pärn.

Kell 02

Eesti Rahvusmeeskoor esitab Bonato ja Gabrieli muusikat

Kuulame Eesti Rahvusmeeskoori fondisalvestist, millel kõlavad Itaalia kaasaja helilooja, meeskoori ammuse koostööpartneri Giovanni Bonato “ruumilise” kõlaga teosed.

Tema lauludega kõrvutuvad 16. sajandi Itaalia helidemeistri, esimese mitme-koori-helilooja Giovanni Gabrieli laulud.

Salvestus jäi legendaarse raadiohelirežissööri Maido Maadiku viimaseks lõpetatud tööks.

Laulab Eesti Rahvusmeeskoor, solistid: Margus Vellmann, Mart Kroon, tšellodel Aare Tammesalu ja Levi-Danel Mägila ning pokaalid: Priit Lehto, Aare Kruusimäe, Margus Vaht, René Keldo, Ero Esko, Alo Rammo, Ants Reinhold, Juss Tamm.

Dirigent Mikk

Üleoja. Salvestatud 2014.

Saate toimetaja on Marge-Ly Rookäär.

Kell 03

Album. Max Richter. “Sleep” (Deutsche Grammophon 2015)

Max Richteri album on meditatiivne unelaul, mis on loodud vastukaaluks üha kiirenevale elule.

See on ühtlasi eksperiment, mis uurib muusika ja teadvuse suhteid.

Helilooja lõi kuulajate jaoks tunniajase muusikalise puhkepaiga ja ideaalis võiks Ameerika Nüüdismuusikaansambli (ACME) esitus kuulaja unne suigutada.

Originaalis 8-tunnine teos on teadaolevalt pikim muusikapala muusikaajaloos.

Eesiettekanne toimus BBC stuudios ja raadiolainete vahendusel.

Kommenteerib Miina Pärn.

Kell 04

Robert Jürjendal ja Liis Viira. “Tasasele maale”

Kuulame valikut kitarrist Robert Jürjendali ja harfimängija Liis Viira kontserdist “Tasasele maale”, mis sisaldas Robert Jürjendali muusikat erinevatest loomeperioodidest ja oli inspireeritud Eestimaa varjunditerohkest ja malbest loodusest tunnetatuna läbi erinevate aastaaegade õhustiku.

Salvestatud Niguliste muuseum-kontserdisaalis 3. detsembril 2014.

Helirežissöör Teet Kehlmann, toimetaja Ivo Heinloo.

Kell 05

Album. Arvo Pärt. “Alina” (ECM 1999)

Meditatiivne album, kus kõlab vaheldumisi kaks Arvo Pärdi populaarset pala ‟Spiegel im Spiegel” ja ‟Für Alina”.

See on kaunis, kuulajat ajatusse mõõtmesse kandev ja väga hõreda helikoega muusika.

Mõlemat lugu on kasutatud paljudes filmides, tantsulavastustes ja mitmesuguste tähtsate elusündmuste taustahelina.

Esitavad viiuldaja Vladimir Spivakov, pianist Aleksander Malter, tšellist Dietmar Schwalke ja pianist Sergei Bezrodnõi.

Albumit tutvustab Immo Mihkelson.

Kell 06

Vox Clamantis ja Jaan-Eik Tulve. “You and I”

Alati väljapeetult oma kavades pea tuhandeaastase vahega loodud muusikat ühendav ansambel Vox Clamantis andis oma kunstilise juhi Jaan-Eik Tulve juubelit silmas pidades kontserdi “You and I”.

Kuulame valikut hiljutiselt Vox Clamantise kontserdilt, kus kõlasid Helena Tulve teose “You and I” Eesti esiettekanne ning hulk gregooriuse laule Eliann Tulve, Jakob Tulve ja Nathan Tulve elektrooniliste täiendustega.

Kontsert on salvestatud Niguliste muuseum-kontserdisaalis 30. septembril 2017.

Helirežissöör Tanel Klesment, toimetaja Marge-Ly Rookäär.



Eesti rahvakalendri andmebaasi põhjal on hing vana läänemeresoome sõna, mis märgib elualget inimeses, loomas ja looduses.

Hing on üks olulisemaid kujutelmi rahvausundis – asudes kogu kehas, kuid ka üksikutes elundites. Hing (irdhing) võis kujutluste kohaselt kehast ajutiselt (magamise, haiguse, minestuse ajal) lahkuda kas nähtamatuna või nähtavalt inimese enda, erilise hingeolendi (tuulispask, luupainaja, virmalised) või hingelooma (mesilane, liblikas) kujul.

Surm tähendas hinge jäädavat kehast lahkumist (inimene “heidab hinge”).

Selle järel liikus hing kas mõnda olendisse (uuesti inimesse, looma või lindu), suundus teispoolsusesse või tegutses endise omaniku esindajana edasi elavate keskel (käis hingedeajal kodus, liikus teatud aja ringi kodukäija või kummitusena).

Eelkõige on hingedepäev võimalus küünalt süüdates tänada esivanemaid.