Eesti heliloojad mainekal nüüdismuusika foorumil

Rahvusvaheline heliloojate rostrum (International Rostrum of Composers) on üks tähtsamaid nüüdisheliloomingu foorumeid, mille eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel.

Ürituse peakorraldaja on rahvusvaheline muusikanõukogu (International Music Council, IMC) ning 64. korda toimuv rostrum peetakse sel aastal esmakordselt Itaalias, Palermos koostöös 400. aastapäeva tähistava Vincenzo Bellini Konservatooriumiga.

2017. aasta rostrumist võtab osa 29 riiki, esindatud on Põhja- ja Baltimaad, mitmed Euroopa riigid, samuti Mehhiko, Argentiina, Austraalia ja Hong Kong.

Uute tulijatena osalevad Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid.

Rostrumi nädala jooksul kuulavad ringhäälingute delegaadid kokku üle 60 heliteose, mille komponeerimisaeg jääb viimase viia aastanumbri sisse.



Rostrumi tulemused avalikustatakse pressikonverentsil reedel, 19. mai õhtul, mil kuulutatakse välja parim ehk väljavalitud teos ning kümme soovitatud teost.

Samuti selguvad parimad teosed noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias.

Esiletõstetud teoseid tutvustab oma kuulajatele järgneva hooaja jooksul ligi 30 raadiojaama mitmel mandril.



Tänavu osaleb eesti heliloojatelt kaks teost:

Elis Vesiku “To become a tree” on kirjutatud 2016. aastal ansamblile Fractales.

Teose esiettekanne toimus sama aasta augustis Viinis, Arnold Schönbergi Keskuses.

Eesti esmaettekanne leidis aset 25. oktoobril 2016 rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil AFEKT.

Marianna Liiki orkestrile ja elektroonikale loodud teose “Motion in Oscillating Fields” esiettekanne toimus Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja dirigent Olari Eltsi esituses tänavu 25. veebruaril Estonia kontserdisaalis kontserdil “Alternatiivne energia”.

Elis Vesik (1986) on õppinud kompositsiooni Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning omandas seal magistrikraadi 2015. aastal Helena Tulve ja Toivo Tulevi juhendamisel.

Aastatel 2012–2013 täiendas ta end Lyoni Kõrgemas Rahvuslikus Konservatooriumis. Vesikul on 2009. aastast ka bakalaureusekraad eesti filoloogia erialal Tallinna Ülikoolist, kus lisaerialana õppis ka audiovisuaalset kompositsiooni.

Vesiku teos “Impacts” tšellole ja kontrabassile pälvis 2014. aastal Viini Muusika- ja Esituskunstide Ülikooli rahvusvahelisel heliloojate suveakadeemial peapreemia, millega kaasnev tellimusteos “To Become a Tree” tuli ettekandele 2016. aasta suveakadeemia raames Viinis.

Käesoleval aastal valiti Elis Vesik 10 helilooja hulka, kelle uue orkestriteose esitab juunis IRCAMi uue muusika festivalil ManiFeste Prantsuse Raadio Filharmooniaorkester Pierre-André Valade’i juhatusel.

Marianna Liik (1992) alustas kompositsiooniõpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 2011. aasta sügisel Helena Tulve õpilasena.

2014. aastal lõpetas ta elektroakustilise kompositsiooni bakalaureuseõppe Margo Kõlari ja Malle Maltise juhendamisel ning õpib praegu magistrantuuris kompositsiooni Helena Tulve ja Margo Kõlari juures.

Marianna on kirjutanud muusikat orkestrile, ansamblitele, koorile ning elektroonilisi teoseid.

Tema eriliseks huviks on elektrooniliste ja akustiliste väljendusvahendite ühendamisel tekkiv kõlamaailm.

2013. aastal saavutas Marianna Liik Prahas toimunud rostrumil alla 30-aastaste heliloojate kategoorias teise koha oma elektroonilise teosega “Mets”.

Rahvusvaheline heliloojate rostrum on seni olnud eesti heliloojatele väga edukas, rostrumi vahendusel on eesti muusikat palju kõlanud rahvusvahelises raadioeetris.

Möödunud aastal Wroclawis toimunud rostrumil võitis Maria Kõrvitsa orkestriteos “langedes ülespoole, taeva kaarjasse kaussi” noorte alla 30-aastaste heliloojate kategoorias esikoha ning Ülo Kriguli segakoorile ja fonogrammile loodud “Vesi ise” tuli põhikategoorias teiseks.

Rostrumi põhikategooria on Eesti heliloojatest võitnud Helena Tulve teosega “Sula” 2004. aastal.

Noorte kategoorias on pälvinud esikoha Mari Vihmand (1996), Jüri Reinvere (2000), Ülo Krigul (2007) ja Maria Kõrvits (2016).