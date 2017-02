‟Dünastia” tuleb veebruaris – nii uus kui vana

Pühapäeval, 5. veebruaril kell 9.05.

Dünastia. Perekond Järvi

Sarja esimene saade on maailmas tuntuimast eesti muusikute perekonnast – Järvidest.

Järvi muusikutedünastiale pani aluse kirglikust muusikasõbrast juuksur Elss Järvi kindel soov, et tema poegadest peavad saama muusikud.

Vanem vend Vallo ees ja 13 aastat noorem Neeme järel hakkasid löökpille mängima ning sirgusid dirigentideks.

Hinnatud dirigentide peres kandus armastus kunsti ja muusika vastu vendade abikaasade toel omakorda edasi ning ka nende lastest said muusikud: Vallo poegadest on Andrus vioolamängija ja Teet tšellist, tütar Lemmest sai baleriin; Neeme pojad Paavo ja Kristjan on dirigendid, tütar Maarika flötist.

Teedu viis last on samuti kõik muusikud: poeg Marius Järvi tšellist, tütar Miina Järvi viiuldaja, poeg Mihkel Järvi on pianist, poeg Madis Järvi vioolamängija ja poeg Martin Järvi viiuldaja.

Andruse kolme lapse õpingud ja elu on olnud samuti muusikaga seotud.

Järvide muusikaelu on laotunud üle laia ilma: Jaapanisse, Ameerikasse, Euroopasse, Soome jm. Perekonna kohtumispaik on aga suvine Pärnu – lapsepõlvemaa Kirbu jõe ääres ja Pärnu muusikafestival.

Saate autor on Kersti Inno.

Esmakordselt eetris 2. oktoobril 2016.

Kolmapäeval, 8. veebruaril kell 21.

Dünastia. Perekond Peäske

Eesti flöödimängija, dirigent ja pedagoog Elmar Peäske ning abikaasa Erna Peäske mõlemast pojast said muusikud – vanem vend Toivo on tunnustatud pianist ning Raivost sai isa jälgedes hinnatud flötist.

Muusika viis mõlemad pojad kokku tulevaste abikaasadega ning armastus muusika vastu kandus edasi ka lastele ja lastelastele.

Saates räägivad Tiiu, Toivo, Eda, Raivo, Mihkel ja Jakob Peäske, keda kõiki ühendab peale perekonnanime ka Tallinna Muusikakeskkool.

Saate autor on Lisete Velt.

Esmakordselt eetris 9.oktoobril 2016.

Pühapäeval, 12. veebruaril kell 9.05.

Dünastia. Perekond Remmel

Eesti tunnustatumaid džässkontrabassiste Taavo Remmel on koos viiulimängijast abikaasa Varjega üles kasvatanud neli last, kes kõik on tegelenud või tegelevad ka praegusel hetkel muusikaga.

Pojad Joel-Rasmus ja Heikko-Joseph Remmel kuuluvad juba meie džässmuusika paremikku.

Muusikaarmastus ulatub aga Remmelite suguvõsas päris kaugele tagasi.

Kuidas muusikapisikut selles perekonnas on põlvest põlve edasi antud, uurib saates Ivo Heinloo.

Esmakordselt eetris 16. oktoobril 2016.

Kolmapäeval, 15. veebruaril kell 21.

Dünastia. Perekond Üleoja

Üleojade dünastias on neli säravat ja pühendunud koorijuhti: emeriitprofessorid Ene Üleoja ja Ants Üleoja ning nende lapsed Virumaa koorikorüfee Elo Üleoja ja Eesti Rahvusmeeskoori peadirigent Mikk Üleoja.

Kõik nad on sütitanud lauljate hulki ka suure laulupeokoori ees.

Ühises vestlusringis räägime nende muusikaarmastuse ja musikaalsuse lätetest, erinevast koorijuhiks kujunemise teest, koorijuhi kutsest ning sellest, kuidas olemise ja elamise mustrid ühelt põlvkonnalt teisele üle kanduvad.

Juttu on veel murest laulupidude ja koorijuhtide tulevase põlve pärast ning Elo ja Mikk räägivad ka oma lastest.

Saatejuht on Kersti Inno.

Esmakordselt eetris 30. oktoobril 2016.

Uued saated on valmimas perekonnast Juurikas ning Alumäe & Murdvee dünastiast.

Pühapäeval, 12. veebruaril kell 9.05.

Kordub kolmapäeval, 22. veebruaril kell 21.

Dünastia. Perekond Juurikas

Perekonna Juurikas muusikalugu ulatub tagasi vähemalt Võrumaa mehe Hendrik Juurikaseni, kes oli pikka aega sealse muusikaelu süda, laulupidude organisaator, muusikakooli asutaja.

Ka tema poeg Tiit Juurikas on olnud aktiivne muusik ja Otsa-kooli õppejõud, tema lastest omakorda on samuti saanud muusikud – kontsertpianist Age ja klahvpillimängija Raun, keda teame muuhulgas paljudest džässansamblitest.

Saate autor on Ivo Heinloo.

Pühapäeval, 26. veebruaril kell 9.05.

Kordub kolmapäeval, 29. veebruaril kell 21.

Dünastia. Perekond Alumäe & Murdvee

Alumäe & Murdvee pere on sügavalt viiulimuusikas.

Dünastia pea Vladimir Alumäe (1917 -1979) oli hinnatud nii viiuldaja kui pedagoogina, ta oli Tallinna Konservatooriumi professor ja rektor, tema tütar Niina Murdvee on samuti viiuldaja, kammermuusik ja pedagoog ning tütrepoeg Mikk Murdvee on viiuldaja ja dirigent.

Uurime, kuidas on need mõjud põlvkonniti liikunud.

Saate autor on Kersti Inno.