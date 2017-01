Klassikaraadio viib kaks Eesti koori maailma

Tiheda sõelaga koorikonkursi Let the Peoples Sing finaali valiti kaks Eesti koori. Euroopa Ringhäälingute Liidu korraldatav jõuproov, mis tänavu toimub Helsingis, viib finalistide laulmise eetri kaudu miljonite kuulajateni.

EBU (Euroopa Ringhäälingute Liidu) raadiokonkursi poolfinaalist pääses edasi kaks Eesti koori: Eesti Raadio tüarlastekoor ja kammerkoor Collegium Musicale.

Suurejooneline finaalkontsert toimub sügisel Helsingis.

Tihedasõelalise koorikonkursi Let the Peoles Sing eesmärk on populariseerida koorilaulu raadioeetris ning olla kiirelt areneva koorimuusikakultuuri suunanäitajaks ning trendikinnitajaks.

Konkurssi korraldatakse aastast 1961 ning see on muutunud üheks olulisemaks raadiote koostöölavaks.

Raadiokonkursi poolfinaaliks valmistasid raadiod ette helisalvestused, millel pidi salvestatu olema monteerimatul kujul (näiteks kontserdisalvestus) ning salvestised kuulati EBU volitatud žürii poolt üle tänavu 9-10 jaanuaril.

Zürii töötas koosseisus:

Bent Grønholdt, Denmarks Radio (žürii esimees)

Brian Newhouse, American Public Media

Àlex Robles Fitó, Catalunya Ràdio

Grit Schulze, Mitteldeutscher Rundfunk

Inari Tilli, YLE Radiotalo

Kolmest kategooriast kahes osalesid poolfinaalis kaks Eesti koori, kes mõlemad pääsesid edasi konkursi finaali.

Lastekooride kategoorias asub sügisel võistlustulle Eesti Raadio Tütarlastekoor (dirigendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner).

Täiskasvanute kategoorias esindab Eestit kammerkoor Collegium Musicale (dirigent Endrik Üksvärav).

Raadiokonkursi Let the Peoples Sing finaalkontsert toimub Helsingis, Musiikkitalos 15. oktoobril.

Tänavuse finaalkontserdi teevad enneolematult uhkeks lisaks otsesaatele raadiojaamades ka Soome televisiooni YLE videoülekanne veebis.

2005. aastal võitis koorikonkursi Let the Peoples Sing peaauhinna ehk Grande Prix’ Tallinna Muusikakeskkooli lastekoor dirigent Ingrid Kõrvitsa dirigeerimisel.

Loe lis Klassikaraadio Facebook lehelt:

https://www.facebook.com/klassikaraadio/