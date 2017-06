Mida kuulata muusikas? Suvine Kuulamiskool õpetab

11. juunil kell 14.05

Kuulamiskool. Toomas Siitan, 1

Kui avarad on piirid heliteoste tõlgendamisel? Kuidas on muutunud arusaamad klassikalise muusika esitamisest viimasel poolel sajandil? Kas esitus saab olla “autentne!”?

Mida tähendab ajastutruudus ja “ajalooline informeeritus” barokiajastu ja ka hilisema muusika esitamisel?

Nendele küsimustele püüab vastata muusikateadlane, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Toomas Siitan neljas Kuulamiskooli saates.

1960ndate lõpul hakati esituskunstis rääkima ajastutruudusest ja isegi “autentsusest” ning see muutis suuresti arusaamu heliteoste esitamisest.

Sarja esimeses saates arutletakse muuhulgas heliteose ja nooditeksti vahekorra üle.

Esmakordselt eetris 4. septembril 2016.

18. juunil kell 14.05

Kuulamiskool. Toomas Siitan, 2

Oma teises saates arutleb Toomas Siitan muutuste üle instrumentaalkoosseisudes viimase poole sajandi Bachi-esitustes.

Esmakordselt eetris 11. septembril 2016.

25. juunil kell 14.05

Kuulamiskool. Toomas Siitan, 3

Toomas Siitan vaatleb muutusi vokaalkoosseisudes viimase poole sajandi Bachi-esitustes.

Esmakordselt eetris 18. septembril 2016.

2. juulil kell 14.05

Kuulamiskool. Toomas Siitan, 4

Sellel korral juurdleb Toomas Siitan uute arusaamade üle viimase poole sajandi Bachi-esitustes.

Esmakordselt eetris 25. septembril 2016.

9. juulil kell 14.05

Kuulamiskool. Tiiu Levald, 1

Laulja ja vokaalpedagoog Tiiu Levald kutsub rännakule vokaalmaailma 19.sajandi lõpust tänasesse päeva lähtuvalt oma subjektiivsest kiindumusest lauljatesse-legendidesse läbi aegade.

Põhikreedo on hääl, mille suurim väärtus on tämber ja selle ilu – seega bel canto, mille mõiste on püsinud muutumatuna 130 aasta jooksul.

Esimene saade on suurimatest hurmuritest vokaalmaailmas – tenoritest!

Kuulame lugusid ja naudime hääli: Enrico Caruso, Aureliano Pertile, Beniamino Gigli, Leonid Sobinov, Jussi Björling, Placido Domingo, Jonas Kaufmann, Janis Zabers, Hendrik Krumm.

Esmakordselt eetris 5. märtsil 2017.

16. juulil kell 14.05

Kuulamiskool. Tiiu Levald, 2

Saade lauljannadest, kes võivad endale lubada kõike kolme oktaavi ulatuses – mezzod!

Hääled minevikust ja nüüdisajast: Marian Anderson, Kathleen Ferrier, Shirley Verrett, Marilyn Horne, Jelena Obraztsova, Cecilia Bartoli.

Esmakordselt eetris 12. märtsil 2017.

23. juulil kell 14.05

Kuulamiskool. Tiiu Levald, 3

Põhjatute võimaluste häältest – baritonidest ja bassidest: Mattia Battistini, Fjodor Šaljapin, Boris Christoff, Tito Gobbi, Louis Quilico, Bryn Terfel, Dmitri Hvorostovski, Aleksander Arder, Tiit Kuusik ja Georg Ots.

Saade oli esmakordselt eetris 19. märtsil 2017.

30. juulil kell 14.05

Kuulamiskool. Tiiu Levald, 4

Kõige mitmetahulisemast ja värvikamast inimhäälest – sopranist.

Sopraneid on palju ja ka nendega seotud intriige on olnud läbi aegade hulganisti. Kõigile teada staaride asemel tuleb saates juttu pigem neist lauljaist, kelle hääl on saate autori hinge puudutanud: Licia Albanese, Arta Florescu, Antonina Neždanova, Miliza Korjus, Beverly Sills, Renata Tebaldi, Maria Callas, Monserrat Caballé, Renée Fleming, Sylvia Sass, Nicol Canell, Kaie Konrad.

Esmakordselt eetris 26. märtsil 2017.

6. augustil kell 14.05

Kuulamiskool. Taivo Niitvägi, 1

Vanamuusikaguru Taivo Niitvägi jagab Kuulamiskooli saadetes oma mõtteid interpretatsioonikunsti psühholoogilisest aspektist lähtudes ning esitleb sinna juurde muusikat.

Taivo Niitvägi on hinnatud õppejõud, ansambli “Linnamuusikud” kunstiline juht, multikulturaalse festivali “TriaLogos” korraldaja, Vanalinna Hariduskolleegiumi asutajaliige.

Saate teema on muusika kui kujundikeel osana märgisüsteemist, ikonograafiast.

Esmakordselt eetris 2. aprillil 2017.

13. augustil kell 14.05

Kuulamiskool. Taivo Niitvägi, 2

Muusika – vabanemise või vangistuse tee?

Esmakordselt eetris 9. aprillil 2017.

20. augustil kell 14.05

Kuulamiskool. Taivo Niitvägi, 3

Stagnatsioon muusikas ja mujal.

Esmakordselt eetris 16. aprillil 2017.

27. augustil kell 14.05

Kuulamiskool. Taivo Niitvägi, 4

Muusika kaks nägu – sakraal ja ilmalik, meele koondamine ja meele lahutus.

Esmakordselt eetris 23. aprillil 2017.

Sarja toimetab Kersti Inno.