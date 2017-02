Raadiouudiste toimetus (Foto: Ülo Josing)

Uudised

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester oma peakülalisdirigendi Olari Eltsi juhatusel ühendab kontserdil elektroonilised helid orkestrimuusikaga. Kaastegev on DJ Sander Mölder.

Dirigent Olari Elts ütleb, et ERSO kontserdil saab kuulda ja näha, millises suunas liigub 21. sajandi orkester ja kogu orkestrimuusika. Elektroonilist ja orkestrimuusikat ei ole tema sõnul kerge kokku sulatada, kuid viimasel 10-15 aastal on sel alal toimunud kolossaalsed arengud.



Ameerika noorema generatsiooni silmapaistva helilooja Mason Batesi muusika kõrval on kavas ka vanameister John Adams, kes hiljuti tähistas oma 70. sünnipäeva. Eesti esiettekandes kõlab helilooja Marianna Liiki uudisteos.



Kavas:



* Marianna Liik - "Motion in Oscillating Fields" orkestrile ja elektroonikale (esiettekanne)

* Mason Bates - "Alternative Energy" orkestrile ja elektroonikale (2011)

* John Adams - "City Noir"



Ülekanne Estonia kontserdisaalist.

Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.