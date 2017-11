Raadiouudiste toimetajad (Foto: )

Maailmanime Louis Lortie ettekandes kõlab valik Fryderyk Chopini loomingust. The London Times on nimetanud Kanada päritolu Lortie'd kui kombinatsiooni täielikust spoantaansusest ja küpsusest, mis on omane vaid suurtele pianistidele.

Kõlab Fryderyk Chopini looming: - 12 etüüdi op. 10; 12 etüüdi op. 25; 24 prelüüdi op. 28.



Kontsert on salvestatud 9. aprillil 2017 Torontos Koerner Hall`is.



Stuudios on Lisete Velt.