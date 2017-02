Raadiouudiste toimetus (Foto: Ülo Josing)

Pärt Uusbergi autoriõhtu Eesti Rahvusmeeskooriga, dirigeerib helilooja. Helilooja ja dirigent Pärt Uusberg on hinnatuimaid Eesti kooriheliloojaid, kelle loomingu põhiosa moodustab koorimuusika, kuid ta on kirjutanud ka ansamblitele, klaveripalu ja filmimuusikat. Pärt Uusberg on oma koorimuusikas väga tähelepanelikult suhtunud tekstidesse ning tänase kontserdi kesksel kohal on Ernst Enno, Juhan Liivi ja Karl Ristikivi tekstid.

Eesti Rahvusmeeskoor esitab Pärt Uusbergi teoseid Eesti luuletajate tekstidele ja esiettekandele tuleb tsükkel "Ernst Enno avarused ...".



Pärt Uusberg on ka ise väga aktiivselt kooridirigeerimisega tegelenud: 2008. aastal asutas kammerkoori Head Ööd, Vend; ta on töötanud Eesti Koolinoorte Segakooriga, Mitte-Riinimanda noortekooriga, kammerkooridega Voces Musicales ja Collegium Musicale, segakooriga HUIK ning kammermeeskooriga JÕUD.



Ülekannet Tallinna Kultuurikatlast vahendab Marge-Ly Rookäär.