Raadiouudiste toimetus (Foto: Ülo Josing)

Uudised

MustonenFestil esineb Venemaa Riiklik Kammerorkester (Moskva). Dirigendid ja solistid Aleksei Utkin (oboe) ja Andres Mustonen (viul).

"See on ilmselt maailma parim kammerorkester", ütles Dmitri Šostakovitš pärast oma 14. sümfoonia esiettekannet selle kollektiivi esituses.



Venemaa Riikliku Kammerorkestri asutas 1956. aastal legendaarne dirigent ja vioolamängija Rudolf Barshai ja seda orkestrit peetakse tänaseni vene rahvuslikuks aardeks. 1991. aastal valiti esimest korda orkestri muusikajuhiks välisdirigent ameeriklane Constantine Orbelian ning 1998. aastal tegi kollektiiv koos uue dirigendiga mastaapse 55 linna kontsertturnee Põhja-Ameerikas.



Alates 2010. aastast on orkestri loominguline juht ja peadirigent Aleksei Utkin, kes on säilitanud klassikalise repertuaari, kuid lisanud tänases globaalselt avatud muusikalises maailmas omanäolise lähenemise uuele muusikale ja cross over-suundadele.



Ülekannet Estonia kontserdisaalist vahendab Lisete Velt.