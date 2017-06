Raadiouudiste toimetus (Foto: Ülo Josing)

Uudised

Sardiinia rahvuslik instrument launeddas on omapärane klarnetit meenutav puupuhkpill, mis on tänase saate peategelane. Suurimaid meistreid on Efisio Melis, muusik 1930. aastate kuldsest ajastust. Launeddas on au ja uhkus rahva jaoks sellel saarel, mille kultuur ja traditsioonid on mandri-Itaaliast märksa erinevad.

Launeddas võimaldab ringhingamistehnikat kasutades mängida keerulist muusikat. Pilli on kasutatud ka näiteks džässi kontekstis.



Stuudios on Ivo Heinloo.