Vanamuusikatund. Thomas Campion (1567 – 1620)

Kuigi Campion ei teeninud elatist muusikuna, oli ta John Dowlandi kõrval üks tähtsamaid inglise lautolaulu heliloojaid, kellelt on meieni jõudnud üle saja laulu. Eriline on ta seetõttu, et ta oli ka suurepärane poeet ning kirjutas oma laulutekstid ise. Meie aeg avastas ja tunnustaski teda enne poeedina ja alles seejärel heliloojana. Thomas Campion komponeeris ka maskide muusikat kuningliku õukonna jaoks ning kirjutas teoreetilisi töid muusikast ja poeesiast.



Saate autor on Robert Staak.