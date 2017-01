Vanamuusikatund. Robert Staak *

Antonio Vivaldi oratoorium "Juditha triumphans" (Võidukas Juudit), esitavad Ann Murray, Maria Christina Kiehr, Susan Bickley, Sarah Connolly, Jean Rigby, The King’s Consort, dirigent Robert King.

"Juditha triumphans" on ainuke säilinud Vivaldi oratoorium. Ta komponeeris selle 300 aastat tagasi, 1716. aastal Veneetsia vaeslastekodu Ospedale della pieta kasvandike jaoks. Seepärast on teose kõik solisti- ja kooripartiid kirjutatud naishäältele. Ladinakeelne libreto, mille autor on Iacopo Cassetti, põhineb "Juuditi raamatul". See jutustab, kuidas Juudit päästis oma kodulinna piiramisest, kui ta võrgutas ja tappis assüürlaste pealiku Olovernese.



Pärast ooperi esimesi ettekandeid 1716. ja 1717. aastal unustati see kaheks sajandiks ning taasavastati alles eelmise sajandi kolmandal kümnendil koos ülejäänud Vivaldi loominguga.



Saatejuht on Robert Staak.