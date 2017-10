Delta 4. oktoobril

Kell 13:

* “Improviseerimise suhtes pole ma kunagi hirmu tundnud, aga valmiskirjutatud muusika mängimine noodist võtab ikka vahel jala võbisema,” räägib džässpianist ja helilooja Tõnu Naissoo, keda tunnustati rahvusvahelisel muusikapäeval Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga.

Mida arvas Tõnu Naissoo klaverimängust 1960. aastatel Veljo Tormis, kes elas Heliloojate Majas temast paar korrust allpool?

Miks kadestab Tõnu Naissoo pianistina neid muusikuid, kes saavad oma pilli igale poole kaasa võtta?

Millisena meenutab ta filmile “Viimne reliikvia” muusikalise kujunduse loomist?

Saame vastused neile ja teistelegi küsimustele. (Ivo Heinloo)

* Stuudios on maalikunstnik Kristi Kongi ja kirjanik Jan Kaus.

Kristi Kongi näitus “Aberratsioon. Harjutused valguse ja varjuga” toob vaatajani mitte lihtsalt kaasaegse kunsti, vaid huvitavast ja sisukast ideest vormunud loomingu ning homme ilmuv kunstnikuraamat heidab pilgu näituse telgitagustesse.

Kell 14:

* Järgmise nädala alul, 9. oktoobril avatakse Roomas Galleria Nazionale d’Arte Modernas Konrad Mägi suur isiknäitus.

Esmakordse sündmuse tähistamiseks ilmus ka kunstiteadlase ja dramaturgi Eero Epneri sulest Eesti modernistliku maalikunstniku neljas elulooraamat.

Stuudios laiendab teemat Eesti Kunstimuuseumi juht Sirje Helme.

* Nädalalõpus jagatakse taas Etnokulpe. (Liina Vainumetsa)

* Tänavune aasta on Eesti moedisainile olnud väga edukas.

Meie moeloojaid on kutsutud nii New Yorki, Londonisse, Pariisi kui ka mujale.

Ka Eesti inimesed hindavad aina rohkem kodumaist moedisaini.

Rääkisime Kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja Piret Puppartiga ning New Yorgi moenädalal käinud kudumidisaineri Kristel Kuslapuuga.

Saatejuhina debüteerib Kärt Kelder.

“Kultuur, eriti muusika ja kirjandus on olnud mulle alati südamelähedane”, ütleb Kärt enda tutvustuseks.

“Seetõttu õppisin Tartu ülikoolis ajakirjanduse kõrvalt kirjandus- ja teatriteadusi. Vaid ajakirjandust praktiseerinuna ei andnud hing aga rahu ning nii suundusingi Amsterdami ülikooli kultuurisotsioloogiat studeerima. Seal avanes mulle avaram maailm kultuuriteooriatesse, elektroonilisse muusikasse ning kaasaegsesse kunsti. Eestisse naasnuna asusin ERR-i raadiouudiste toimetusse eelkõige kultuuritoimetajana. Olen läbi ja lõhki “kulturnik”, nagu mind vahel toimetuses kutsutakse.”