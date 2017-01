Kontserdisaalis. RAM, Vox Clamantis ja Henrik Ødegaardi autoriplaat

Eesti Rahvusmeeskoori uuel heliplaadil kõlab norra nüüdishelilooja Henrik Ødegaardi muusika. Oslos sündinud Henrik Ødegaard (1955) õppis esmalt basstrombooni ja kirikumuusikat, seejärel tudeeris kompositsiooni Norra Riiklikus Muusikaakadeemias Lasse Thoreseni juhendamisel ja Hollandis Utrechti Konservatooriumis Tistan Keurise käe all. Helilooja on täiendanud end gregooriuse laulu alal Pariisi Rahvuslikus Konservatooriumis, kus tema peamiseks õpetajaks oli Louis-Marie Vigne. Oluline osakaal Ødegaardi loomingus on kirikumuusikal. Paljude teoste keskmes on norra rahvuspill, hardangeri viiul. Autoriplaadi "Te lucis ante terminum" esitluskontserdil esinevad Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Mikk Üleoja), Vox Clamantis (dirigent Jaan-Eik Tulve), Madis Metsamart ja Vambola Krigul (löökpillidel). Ülekannet Metodisi kirikust vahendavad helirežissöör Tanel Klesment ja toimetaja Marge-Ly Rookäär.