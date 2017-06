Kontserdisaalis. Suure-Jaani Muusikafestival

Suure-Jaani Muusikafestival

Suure-Jaani Muusikafestivalil esineb Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, viiulil soleerib Daniel Kogan (Moskva). Kava: * Eugen Kapp - “Väike pidulik avamäng” * Felix Mendelssohn-Bartholdy - Sümfoonia nr. 5 "Reformatsioonisümfoonia" * Franz Schubert - Lõpetamata sümfoonia * Artur Kapp - "B-A-C-H viiulile ja orkestrile" Suure-Jaani on Eesti kultuurilool kesksel kohal: siit on pärit heliloojad Artur Kapp, Villem Kapp, Mart Saar, kunstnikud Johann Köler, Paul Kondas, kirjanik Albert Kivikas, muusikud Julius Vaks, Roman Toi, Helen Tobias-Duesberg. Suure-Jaani muusikafestival on keskendunud kodumaisele muusikale, eriti Suure-Jaani kandist pärit heliloojate loomingule. Ülekannet Suure-Jaani kooli suurest saalist vahendab Anne Prommik.