Kontserdisaalis. Ryo Kawasaki sünnipäevakontsert Kumus

Kontsert KUMU auditooriumis toimuvast Ryo Kawasaki 70. sünnipäeva puhul. Tunnustatud kitarrist on seekord laval ansambliga Level 8, kuhu kuuluvad noored Eesti muusikud. Külalisena teeb kaasa ka Brasiiliast pärit lauljatar Denise Fontoura. Ansambli Level 8 koosseis: Ryo Kawasaki " kitarr Raun Juurikas " klahvpillid Kaarel Liiv " bass Eno Kollom " trummid Denise Fontoura " vokaal Erikülalisena Lisa Kawasaki " flööt Kontserdiülekande helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Ivo Heinloo. Pikem intervjuu juubilari Ryo Kawasakiga on Klassikaraadio eetris 4. märtsil kell 20