Kontserdisaalis. Taani Rahvuslik Kontsertkoor ja Sümfooniaorkester

Kavas:



* Franz Schubert - Vaimude laul vete kohal

* Ludwig van Beethoven - Klaverikontsert nr. 1 (solist on András Schiff)

* Joseph Haydn - Missa in Angustiis d-moll (Nelson Mass) (solistid on Anna Lucia Richter, Britta Schwarz, Julian Prégardien ja Robert Holl)



Kontsert toimus Kopenhaagenis Taani Raadio kontserdisaalis 10. novembril 2016.



Stuudios on Kersti Inno.