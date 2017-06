Muusikatuba. Tõnu Kõrvits "Lageda laulud"

Helilooja Tõnu Kõrvitsa autoriplaat ‟Moorland Elegies” (‟Lageda laulud”) ilmus 2017. aasta aprillikuus plaadifirma Ondine märgi all. Albumil esineb Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Risto Joost. Plaadi täidab ligi tunniajane kooritsükkel ‟Lageda laulud” Emily Brontë tekstile, mis tuli samade esitajate poolt esiettekandele 2015. aasta oktoobris Tallinna Jaani kirikus. Teose eest pälvis helilooja 2016. aasta riikliku kultuuripreemia. Tõnu Kõrvitsa üheksaosaline tsükkel ‟Lageda laulud” on kirjutatud 2015. aastal koorile ja keelpillidele. Tekstina kasutatud Emily Brontë luuletused on valinud, järjestanud ja tõlkinud Doris Kareva. Helilooja sõnul on ‟Lageda laulud” teekond üksinduse kõige salajasematesse soppidesse – sinna, kuhu teinekord ei julgegi piiluda. Stuudios on Johanna Mängel.