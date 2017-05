Delta. Toomas Vavilov

Tänaõhtune ERSO kontsert "Roman Matsov 100" on pühendatud orkestri pikaaegsele peadirigendile ning kavas on talle olulised teosed. Dirigendipuldis on ERSO eelmine peadirigent Nikolai Aleksejev ning Mozarti klarnetikontserdis A-duur soleerib Toomas Vavilov, kes on ühtlasi ka Matsovi õpilane. Toomas Vavilov meenutab Roman Matsovit nii õppejõu, dirigendi, multiinstrumentalisti kui ka inimesena ning räägib, kuidas on Matsoviga seotud tema elu parim päev. Õhtusest ERSO kontserdist teeb Klassikaraadio kell 19 otseülekande. (Miina Pärn)